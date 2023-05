Ogromny sukces reprezentacji Polski! Następcy Lewandowskiego zagrają w wielkim finale?

Kursy TOTALbet: Polska U17 – Niemcy U17

Choć o sporym potencjale naszej młodej drużyny mówiło się już przed rozpoczęciem turnieju, postawa podopiecznych Marcina Włodarskiego przeszła chyba najśmielsze oczekiwania. Biało-czerwoni walkę o medal mistrzostw Europy rozpoczęli od dwóch pewnych zwycięstw – 5:1 nad Irlandią oraz 5:3 nad gospodarzami, Węgrami. Wówczas młodzi adepci futbolowego rzemiosła znad Wisły byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, w ostatnim spotkaniu – przeciwko Walii – selekcjoner w dużej mierze posłał na murawę dublerów. Skończyło się mało chlubnym 0:3 (dla rywali były to jedyne punkty w turnieju), ale nie zmieniło to faktu, że Polacy ostatecznie wygrali zmagania w grupie A. W walce o półfinał los skojarzył ich z reprezentacją Serbii i trzeba przyznać, że było to spotkanie pełne dramaturgii. Nasi zawodnicy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale zespół z Bałkanów za każdym razem potrafił odpowiedzieć. Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w 89. minucie, gdy gola na 3:2 pięknym uderzeniem z rzutu wolnego strzelił Filip Rejczyk. Na to trafienie rywale nie byli już w stanie zareagować i to biało-czerwoni mogli cieszyć się z awansu do strefy medalowej. Tam ich rywalem będzie reprezentacja Niemiec, która – przynajmniej wg TOTALbet – przystąpi do tego starcia w roli wyraźnego faworyta.

i Autor: TOTALbet Polska - Niemcy

Nasi zachodni sąsiedzi podczas trwającego turnieju także pokazują jednak ogromną klasę. Nic w tym jednak dziwnego, skoro w jej szeregach znajdują się zawodnicy szkolący się na co dzień w takich klubach jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg czy TSG Hoffenheim. Zespół prowadzony przez Christiana Wuecka swój potencjał zaprezentował zwłaszcza w fazie grupowej, gdzie z kompletem punktów wyszedł z rywalizacji z drużynami z Portugalii (4:0), Francji (3:1) oraz Szkocji (3:0). Ćwierćfinałowy pojedynek z reprezentacją Szwajcarii o mało nie zakończył się jednak sensacją. Już po kwadransie gry z murawy wyleciał bowiem Maxim Dal, a rywale chwilę później – po rzucie karnym – objęli prowadzenie. Krótko po zmianie stron nasi najbliżsi rywale doprowadzili jednak do wyrównania, a rezultat 1:1 po 90 minutach sprawiał, że półfinalistę musiały wyłonić rzuty karne. Te zdecydowanie lepiej wykonywali Niemcy, którzy po triumfie 3:2 zameldowali się w najlepszej czwórce. Choć w meczu przeciwko biało-czerwonym to Wueck i jego chłopcy ponownie będą wyraźnym faworytem, Helweci udowodnili, że jest to drużyna, której można się postawić. Czy Polacy będą w stanie pójść o krok dalej i kosztem naszych zachodnich sąsiadów zameldować się w finale? Bardzo mocno na to liczymy, choć w opinii bukmacherów z TOTALbet jest to mało prawdopodobny scenariusz. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf ekipy prowadzonej przez Marcina Włodarskiego płaci bowiem 3.85 zł. W przypadku triumfu naszych rywali jest to z kolei 1.85 zł.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.