Ojciec Krychowiaka wszystko wyjawił! Poszło o przyszłość jego syna, stanowcze słowa w sprawie końca kariery!

Grzegorz Krychowiak ma za sobą dość ciężki okres w swojej karierze. Poprzednie rozgrywki zawodnik zakończył spadając z ekstraklasy Arabii Saudyjskiej. Pojawiły się więc plotki mówiące o tym, że zawodnik może przejśc na emeryturę. Takiemu scenariuszowi przeczy jednak ojciec zawodnika - Edward Krychowiak, który rozmawiał w sprawie z "Faktem". Ten komentarz nie pozostawia wątpliwości.

Grzegorz Krychowiak zakończy karierę? Jest komentarz ojca!

Jak powiedział Edward Krychowiak, doświadczony gracz reprezentacji Polski jak na razie nie myśli o tym, aby przestać grać w piłkę, a jego przyszłość powinna wyjaśnić się w trakcie następnych dni.

- Myślę, że jeszcze nie nadszedł ten czas. Widzę, że Grzesio wciąż ma w sobie mnóstwo zapału, chęci i ten ogień. Ciągle stać go na dobrą grę w dobrym klubie. Obecnie z żoną Celią syn przebywa we Francji. Pozostaje w treningu, jest gotów na podjęcie nowych wyzwań (...) Propozycje padają. Nie wiem, na ile konkretne, ale sądzę, że do końca tygodnia, może do pierwszych dni przyszłego, przyszłość Grzesia się wyjaśni - powiedział Krychowiak senior w rozmowie z "Faktem".

Jak mówi ojciec piłkarza, plotki łączące jego syna z warszawską Legią są nieprawdziwe i piłkarz raczej nie trafi do drużyny "Wojskowych".

- - Nigdy nie mów nigdy, ale wydaje mi się, że Grzesiek ma inne priorytety. Na razie zachowajmy spokój. Niebawem wszystko będzie jasne - mówi ojciec zawodnika.

Nie tak dawno, Krychowiaka łączono z powrotem do Girondins Bordeaux. Klub "Żyrondystów" został zdegradowany z Ligue 2 i będzie odbudowywał swoją pozycję od niższych klas rozgrywkowych we Francji.