Fatalna kontuzja

Okropne sceny z udziałem reprezentanta Polski. Zdjęcie dla ludzi o mocnych nerwach, ciarki przechodzą po plecach

Niektórzy zawodnicy mają ogromnego pecha do wszelkiego rodzaju urazów, które wpływają na ich długie absencje. W tym gronie znajduje się Krystian Bielik, który do niedawna leczył kontuzje, a po pierwszym spotkaniu od kilku tygodni wylądował w szpitalu. Tym razem pomocnik reprezentacji Polski został kopnięty w twarz, co spowodowało, że stracił dwa zęby. Obrazki z tego zdarzenia są porażające.