Okropne wiadomości dla Fernando Santosa. Reprezentant Polski nie zagra do końca sezonu?

Fernando Santos już niebawem podejmie decyzję względem tego, kto będzie reprezentował Polskę w eliminacjach mistrzostw Europy, jednak okazuje się, że przez bardzo długi czas nie będzie mógł skorzystać z usług Jakuba Modera. Zawodnik Brighton and Hove Albion już od bardzo długiego czasu leczy kontuzję, która wykluczyła go z udziału w mistrzostwach świata w Katarze, a także z gry w Premier League w sezonie 2022/2023. Mimo że Polak już trenuje, szkoleniowiec "Mew", Roberto De Zerbi powiedział, że nie ma żadnej gwarancji, że były gracz Lecha pojawi się na boisku jeszcze w tym sezonie. Padły mocne słowa.

Fernando Santos nie będzie mógł przez dłuższy czas skorzystać z usług Modera? Padły mocne słowa

Jak powiedział De Zerbi w rozmowie z brytyjską prasą, Moder czuje się i prezentuje coraz lepiej, ale wielką wątpliwością jest to, że pojawi się w grze jeszcze w tym sezonie.

- Rozmawiałem z nim w czwartek. Czuje się lepiej i to widać. Obserwowałem go na treningach, podczas pracy z trenerami od przygotowania fizycznego. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że pomimo postępów zobaczymy go jeszcze w tym sezonie na boisku - powiedział trener, cytowany przez brytyjską gazetę "The Argus".