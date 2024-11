Poznaliśmy koszyki eliminacji MŚ 2026. Oto, na kogo mogą trafić piłkarze Michała Probierza

Jak to możliwe?!

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zostaną zorganizowane wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk w terminie od 11 czerwca – 19 lipca 2026 r. W tym mundialu weźmie udział rekordowa liczba 48 zespołów – nigdy nie rozgrywano MŚ w tak szerokim składzie. By wyłonić komplet uczestników, zostaną przeprowadzone kwalifikacje w sześciu światowych konfederacjach. Wyłonią one 45 drużyn, które dołączą do trójki gospodarzy mających awans z urzędu.

Ile drużyn z Europy zagra w mundialu 2026?

Jeśli chodzi o europejskie nacje, w MŚ weźmie udział łącznie 16 krajów ze strefy UEFA – o trzy więcej niż w poprzedniej edycji w 2022 roku. Kwalifikacje europejskie mają rozpocząć się w marcu 2025 roku i zakończyć barażami dokładnie rok później. Polacy, którzy po porażce 1:2 ze Szkotami zaliczyli spadek z dywizji A do B w Lidze Narodów, pierwsze mecze kwalifikacyjne rozegrają właśnie pod koniec marca przyszłego roku. Rywali poznają 13 grudnia.

Zespoły zostaną podzielone na 12 grup po 5 lub 4 drużyny każda. Tylko dwunastu zwycięzców grup awansuje bezpośrednio. Czterech pozostałych uczestników MŚ wyłonią dwustopniowe baraże rozegrane z udziałem drugich drużyn oraz czterech najwyżej sklasyfikowanych triumfatorów grup Ligi Narodów 24/25, którzy nie zajmą jednej z pierwszych dwóch lokat w kwalifikacjach. Baraże odbędą się w marcu 2026 r.

Koszyki UEFA na losowanie piłkarskich MŚ 2026

Koszyk 1: Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Francja, Włochy, Holandia, Dania, Chorwacja, Anglia, Belgia, Szwajcaria, Austria

