i Autor: Cyfrasport Marek Papszun

Mocne słowa!

Papszun nie zostanie selekcjonerem? W grę wchodzą też dwa inne nazwiska! Działacz PZPN wszystko ujawnił!

Marek Papszun jest jednym z faworytów mediów do objęcia posady selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. O tym czy były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa poprowadzi Polaków dowiemy się już 20 września, jednak pewnych szczegółów w sprawie udzielił Mieczysław Golba. Wiceprezes związku wskazał, kto jest na celowniku PZPN i kogo on by widział na stanowisku trenera kadry.