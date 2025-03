W minionym sezonie Slisz mocno zapadł w pamięć drużyny z Florydy. To jego gol w trzecim, rozstrzygającym losy rywalizacji w 1. rundzie play-off meczu, wyrzucił klub Davida Beckhama z gry o mistrzostwo Major League Soccer. Nic dziwnego, że kolejna konfrontacja obu drużyn stała się dla Interu sprawą bardzo prestiżową.

W przeciwieństwie do wspomnianego wyżej ubiegłorocznego spotkania, polski pomocnik tej gry nie wspomina najlepiej. To po jego stracie przed polem karnym Atlanty, Messi „wjechał” z futbolówką w „szesnastkę” i dał gościom wyrównanie. W samej końcówce zaś drużyna z Miami zdobyła gola zwycięskiego. - Ta pierwsza bramka idzie na moje konto, biorę to na klatę – mówił Bartosz Slisz w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Messi's Goal vs Atlanta United | Inter Miami 2 - 1 Atlanta United pic.twitter.com/1puFOOORHM— Ritika (@Im_Ritikaa) March 17, 2025

Paskudne, co byłe gwiazdy Barcelony zrobiły Polakowi

Mecz ów wspominać będzie długo jednak również z innych powodów. W pewnym momencie kamery uchwyciły „rękoczyny”, do jakich doszło między nim a innym ekspiłkarzem Barcelony, Jordi Albą. - Odepchnął naszego zawodnika, więc ja stanąłem w obronie kolegi z drużyny. Dla mnie nie ma znaczenia, kto jest naprzeciwko – mówił Slisz, który za chwilę został... złapany za szyję przez obrońcę. Notabene ta sytuacja nie umknęła organom dyscyplinarnym. Jak informuje Franco Panizo z podcastu MIA Total Futbol, na Hiszpana – już po raz drugi w tym sezonie – nałożona została kara finansowa za to zachowanie.

💰 ICYMI yesterday:Jordi Alba for the second time this season was fined by the MLS Disciplinary Committee for hands to the face/head/neck of an opponent in Inter Miami’s win over Atlanta United.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/17OCNOXtNE— Franco Panizo (@FrancoPanizo) March 19, 2025

Obrzydliwe zachowanie kumpli Leo Messiego

„Porachunki” ze Sliszem na tym się jednak nie skończyły, bo do akcji włączył się jeszcze jeden były zawodnik Blaugrany. - Luis Suarez do mnie podszedł i zrobił ruch, którego nie było widać w telewizji, ale gdzieś tam lekko mnie zabolało… - wyjaśniał Polak i precyzował: - Podszedł tak blisko, żeby nie zauważyły kamery i wykręcił mi brzuch!

Nie była to – jak się okazuje – pierwsza scysja Slisza z Urugwajczykiem. - Nie zdziwiło mnie to, bo on ma takie nieczyste zagrywki. W poprzednim sezonie też miałem spięcie z Suarezem – mówił nasz reprezentant w Kanale Sportowym. Żaden z jego oponentów nie został napomniany żółtą kartką. - Powinny być zasady na boisku, które oni troszkę omijają – zaznaczał Polak podkreślając, że niezależnie od braku reakcji arbitra, „pękać” nie zamierzał. - Dla mnie nie liczy się kto jest naprzeciwko i nie będę ze zbyt dużym respektem podchodzić do takich rywali – zapewnił.

Sonda Czy Leo Messi to najlepszy piłkarz w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć