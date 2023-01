i Autor: Cyfrasport Paulo Sousa

Nowe doniesienia w sprawie Paulo Sousy!

Paulo Sousa będzie pracował z reprezentantem Polski? Media donoszą, jest jednym z kandydatów!

Paulo Sousa wróci już niebawem do pracy? Portugalczyk, który stracił pracę w brazylijskim Flamengo, może, zdaniem włoskich mediów, wrócić do bycia trenerem już niebawem. Zdaniem jednego z dziennikarzy, prawdopodobne jest to, że szkoleniowiec będzie ponownie pracował z Polakiem, którego powoływał do kadry.