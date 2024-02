Pechowe początki Karola Świderskiego w Serie A, zadrżeliśmy ze strachu. Ważne wieści dla Michała Probierza

Kamil Glik wróci do reprezentacji? Chce go tam znany ekspert, Probierz wysłucha jego słów?

Zapewne mocno zaniepokoiło to nie tylko trenera Hallasu walczącego o utrzymanie w Serie A, ale również selekcjonera Michała Probierza. Do meczu barażowego o finały Euro z Estonią pozostało niecałych sześć tygodni. Na szczęście obawy o zdrowie Świderskiego okazały się niepotrzebne, bo uraz kostki prawej nogi nie jest poważny. Portal „Meczyki” poinformował, że „Świdra” czeka kilka dni przerwy, a lekarze klubowi chcą zrobić wszystko, żeby był gotowy na ligowy mecz z Juventusem. Hellas zagra przeciwko „Starej Damie” już w najbliższą sobotę.

Świderski w ostatnich występach Biało-Czerwonych był chyba najrówniej grającym piłkarzem naszej reprezentacji. W meczach eliminacyjnych do Euro strzelił 2 gole. Natomiast we wszystkich 28. reprezentacyjnych występach zdobył 10 bramek. Na Polaka bardzo liczą w Weronie, która znajduje się w trudnej sytuacji w lidze. Drużna prowadzona przez Marco Baroniego zajmuje 17 miejsce w lidze, mając tyle samo punktów, co znajdujące się tuż za nią, ale już w strefie spadkowej Udinese. Przy czym drużyna z Udine ma o jeden mecz rozegrany mniej. Do końca rozgrywek Serie A pozostało 14 kolejek.

