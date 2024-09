i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Cezary Kulesza

Brawo, brawo, brawo!

Piękny gest prezesa PZPN. Cezary Kulesza reaguje na powódź w Polsce, apeluje do innych, by zrobili to samo

Na południu i zachodzie Polski trwa powódź. Najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na dramat tysięcy ludzi zareagował prezes PZPN Cezary Kulesza, który o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych.