Podają najgorsze wiadomości w sprawie Fernando Santosa. To już koniec, nikt nie będzie miał dla niego litości

Fernando Santos będzie miał problem z utrzymaniem swojej posady? Według tureckich mediów, przedstawiciele Besiktasu Stambuł mieli stracić cierpliwość do byłego trenera reprezentacji Polski i podziękować mu za współpracę. Wszystko przez bardzo rozczarowującą postawę "Orłów", które pod rządami Portugalczyka po prostu zawodzą.

Fernando Santos bez pracy? Besiktas może z niego zrezygnować

Jak piszą tureckie media, Besiktas Stambuł miał już zadecydować o tym, żeby Fernando Santos nie prowadził klubu w następnym sezonie.

- Fernando Santos nie będzie pracował w Besiktasie w następnym sezonie - pisze na swoich mediach społecznościowych turecki dziennikarz telewizyjny, Ertan Süzgün.

Okazuje się, że mimo że Santos jest na wylocie z Besiktasu, to wciąż nie brakuje chętnych, którzy by z nim pracowali. Ostatnimi czasy Portugalczyka łączy się z kadrą Grecji, która nie zakwalifikowała się na EURO 2024. Tam Santos jest ceniony i pracował jako szkoleniowiec męskiej reprezentacji w latach 2010-2014, grając z drużyną na mistrzostwach Europy w 2012 roku, gdzie drużyna awansowała do ćwierćfinału imprezy, jak też na mundialu w 2014 roku, gdzie Grecy dotarli do 1/8.