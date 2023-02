i Autor: JACEK KOZIOŁ/SUPER EXPRESS Michał Probierz

Młodzieżowe EURO 2025

Polscy młodzieżowcy poznali rywali w eliminacjach mistrzostw Europy. Probierz na tropie Michniewicza?

O ile „dorosła” reprezentacja Biało-Czerwonych pochwalić się może w ostatnich kilkunastu latach – począwszy od roku 2008 - regularnym udziałem w finałach EURO, o tyle dla naszej młodzieżówki w XXI wieku eliminacje do fazy finałowej były zazwyczaj barierą nie do przeskoczenia. Sztuka awansu udała się jedynie zespołowi prowadzonemu przez Czesława Michniewicza. Teraz o powtórzenie tego wyczynu ze swymi podopiecznymi zagra Michał Probierz. Właśnie rozlosowano grupy eliminacyjne do turnieju, który odbędzie się w 2025 na Słowacji.