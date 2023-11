Polska – Czechy MEMY. Najlepsze memy po meczu Polska – Czechy w eliminacjach Euro 2024

Anna Lewandowska zrobiła to w trakcie meczu z Czechami! Co za zdjęcie, fani nie ukrywają zachwytu!

Reprezentacja Polski z wielkimi nadziejami podchodziła pod spotkanie eliminacji mistrzostw Europy z Czechami. Wiadomo było od samego początku, że spotkanie będzie bardzo wymagające i może być ogromnie istotne w kontekście awansu Polaków do finałów mistrzostw Europy. Internauci śledzili spotkanie i dali znać o tym co myślą za pomocą niezwykle prześmiewczych memów! Musicie to zobaczyć!

Polska - Czechy. Zobacz najlepsze memy ze spotkania eliminacji Mistrzostw Europy.

Eliminacje mistrzostw Europy były wyjątkowo średnio udane dla "Biało-Czerwonych". Przegrane z Albanią, z Mołdawią, a także z Czechami w pierwszym meczu eliminacji stawiały pytanie, czy Polacy będą w stanie awansować z grupy, która była przecież dość prosta. Starcie między Polską a Czechami wzbudzał ogromne zainteresowanie, a internauci śledzący mecz dali znać, co sądzą o tym, co zobaczyli na boisku w Warszawie. Ich reakcje w postaci śmiesznych, internetowych memów, nie zostawiają cienia wątpliwości. To trzeba zobaczyć na własne oczy!