Polska – Portugalia MEMY. Ronaldo i Leao show na Stadionie Narodowym [ZOBACZ MEMY]

Bartosz Olszewski | Waldemar Kowalski 22:29

Polscy piłkarze dzielnie walczyli z Portugalią na PGE Narodowym. Podopieczni Michała Probierza walczyli do końcowego gwizdka o korzystny wynik. Trudno odmówić charakteru Biało-czerwonym. Po dwóch bramkach Portugalii, nasz zespół ruszył mocno do ataku. W trakcie spotkania wydarzyło się wiele, co było oczywiście pożywką dla internautów. Zobacz najlepsze memy i reakcje internautów na Polska – Portugalia.