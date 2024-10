i Autor: Grafika: Super Express, zdjęcia: CyfraSport Polska - Portugalia NA ŻYWO

Hit w Lidze Narodów

Polska - Portugalia NA ŻYWO spod stadionu. Zobacz atmosferę przed starciem Lewandowski vs Ronaldo [LIVE]

Reprezentacja Michała Probierza rozegra kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Polska vs Portugalia to prawdopodobnie jeden z ostatnich meczów w Polsce pomiędzy Robertem Lewandowskim a Cristiano Ronaldo. Oglądaj specjalną transmisję na żywo spod Stadionu Narodowego w Warszawie. Jaka atmosfera będzie towarzyszyła meczowi Polska vs Portugalia?