Polska - Portugalia SKŁADY. Znamy wybrańców Michała Probierza! Niespodzianki?

Znamy skład Polski na mecz z Portugalią

Po dwóch wrześniowych meczach reprezentacja Polski ma w Lidze Narodów 3 punkty. Biało-czerwoni zaczęli zmagania w tych rozgrywkach od cennego zwycięstwa 3:2 w Szkocji, a następnie przegrali z Chorwacją (0:1). Po dwóch wyjazdowych meczach przyszedł czas na domowe zmagania. Jako pierwsi do Warszawy przylecieli niepokonani Portugalczycy, którzy we wrześniu wygrali po 2:1 z Chorwatami i Szkotami. Teraz będą chcieli kontynuować zwycięską serię przeciwko Polakom, a pomóc w tym ma m.in. Cristiano Ronaldo. W reprezentacji Portugalii nie brakuje gwiazd światowej piłki, ale Michał Probierz nie zamierza się przed nimi ugiąć. Zapowiadał to od początku zgrupowania, a piłkarze mają zrealizować w tym meczu konkretny plan.

Już kilka dni przed meczem selekcjoner reprezentacji Polski zapowiedział, że ponownie zamierza dać szansę obu bramkarzom. Zgodnie z doniesieniami, starcie z Portugalią przypadło Łukaszowi Skorupskiemu, a Marcin Bułka najprawdopodobniej zagra we wtorkowym meczu z Chorwacją. W linii obrony kolejną szansę otrzyma Sebastian Walukiewicz, obok którego wystąpią Jan Bednarek i Paweł Dawidowicz. Ten drugi wygrał rywalizację z Jakubem Kiwiorem, który ma problemy w klubie, a w wrześniowym meczu ze Szkocją wypadł po prostu słabo.

Absolutny debiut Oyedele

Największa dyskusja dotyczyła linii pomocy. O ile wahadła od pewnego czasu należą do Nicoli Zalewskiego i Przemysława Frankowskiego, o tyle w środku dochodzi do zmian. Tym razem Probierz postanowił pójść na całość. Sensacyjne powołanie dla Maxiego Oyedele z Legii Warszawa to nie wszystko, bo niespełna 20-latek już z Portugalią zadebiutuje w pierwszym składzie! Obok niego wystąpią Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. To ta trójka ma walczyć o środek pola z Portugalczykami i kreować nasze akcje, które mają finalizować Robert Lewandowski i Karol Świderski.

Skład Polski na mecz z Portugalią:

Łukasz Skorupski - Sebastian Walukiewicz, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz - Przemysław Frankowski, Maxi Oyedele, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański - Robert Lewandowski, Karol Świderski

Skład Portugalii: