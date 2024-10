Spis treści

Mecz Polska - Portugalia dzisiaj o godzinie 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Znamy już składy i jest wielka sensacja - Maxi Oyedele zagra od pierwszej minuty! Pomocnik Legii Warszawa ma za sobą zaledwie kilku meczów w Ekstraklasie. Dziś zostanie zrzucony na głęboką wodę. Oto skład reprezentacji Polski: Skorupski - Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz - Frankowski, Oyedele, Zieliński, Szymański, Zalewski - Lewandowski, Świderski

Mecz Polska - Portugalia w Lidze Narodów jest również okazją do pożegnania bramkarza Wojciecha Szczęsnego, który co prawda wznowił karierę i podpisał kontrakt z klubem FC Barcelona, ale w reprezentacji już nie zamierza występować. Z kadrą i kibicami pożegna się również Grzegorz Krychowiak, który również zakończył reprezentacyjną karierę.

Piłkarska reprezentacja Polski rywalizację w Lidze Narodów zaczęła od cennego wyjazdowego zwycięstwa 3:2 nad Szkocją, a potem przegrała - również na wyjeździe - 0:1 z Chorwacją. Przed zespołem Michała Probierza pierwsze w tych rozgrywkach spotkanie z Portugalią, w której bryluje wciąż Cristiano Ronaldo. – To dla nas bardzo ważny mecz, zwłaszcza, że będzie kolejnym krokiem do tego, by przekonać się w jakim miejscu jesteśmy. Ostatnio mierzymy się z czołowymi zespołami i widzimy, gdzie mamy jeszcze pole do poprawy, jakie są nasze mankamenty - powiedział selekcjoner Michał Probier. - Cieszę się, że od ostatniego zgrupowania trochę poprawiła się sytuacja klubowa naszych zawodników, co jest dla nas ważne. Istotne jest też to, że nowi piłkarze, których wprowadzamy do zespołu, będą mogli sprawdzić się na tle najsilniejszych drużyn. Zobaczymy, czy sobie poradzą i wzmocnią rywalizację o miejsce w składzie – dodał Michał Probierz.

Mecz Polska - Portugalia w Lidze Narodów zostanie rozegrany w sobotę 12 października 2024 r. na PGE Narodowym. Początek meczu Polska - Portugalia o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Portugalia na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na stronie sport.tvp.pl.

