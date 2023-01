Polski piłkarz w jednej drużynie z Leo Messim! Francuzi nie zostawili złudzeń, to nie żart

Osiągnięcia Messiego mówią same za siebie, ale do mundialu w Katarze sceptycy jego talentu wypominali mu jeden brakujący skalp. Po zeszłorocznych mistrzostwach świata nie mają już tego argumentu, a gwiazdor PSG dołączył do legendarnego Diego Maradony. W drodze po złoty medal poprowadził Argentynę m.in. do zwycięstwa z Polską 2:0, choć nie zdołał pokonać Wojciecha Szczęsnego pomimo szansy z rzutu karnego. Mimo to, Messi i tak skończył turniej z 7 golami i 3 asystami, zostając MVP turnieju. Po wielkim sukcesie był czas na świętowanie, ale 35-latek jakiś czas temu wrócił już do klubu. W PSG również imponował od dłuższego czasu, choć gwiazdozbiór z Paryża ma dość niespodziewanego rywala w walce o mistrzostwo Francji, w którym błyszczy Przemysław Frankowski.

Przemysław Frankowski w jednej drużynie z Leo Messim! To nie żart

Reprezentant Polski mógł z bliska przekonać się o geniuszu Messiego podczas mundialu. W starciu Polski z Argentyną Biało-Czerwoni nie istnieli, ale w rozgrywkach Ligue 1 sytuacja jest zupełnie inna. Lens z Frankowskim w składzie niespodziewanie depcze po piętach PSG. Na półmetku sezonu drużyna Polaka traci do mistrzów Francji zaledwie trzy punkty. Duża w tym zasługa byłego piłkarza m.in. Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk, o czym świadczy wyróżnienie przyznane przez "L'Equipe". Francuski dziennik stworzył najlepszą drużynę pierwszej rundy francuskiej ekstraklasy i umieścił Frankowskiego obok m.in. Messiego i Neymara!

Polski pomocnik wystąpił we wszystkich 19 meczach Lens, w których zdobył 2 gole i dołożył do tego 2 asysty. Dziennikarze "L'Equipe" oceniali piłkarzy po każdym ligowym meczu i stworzyli najlepszą jedenastkę rundy na podstawie średniej z tych not. Frankowski gra głównie na wahadle, ale w tym zestawieniu został ustawiony na prawej obronie kosztem m.in. Achrafa Hakimiego, czyli marokańskiego bohatera niedawnych MŚ, który na co dzień gra w PSG. W "drużynie marzeń" znalazło się czterech piłkarzy Lens, po trzech z Paryża oraz Lille i jeden z Olympique Marsylia.

Najlepsza drużyna pierwszej rundy Ligue 1 zdaniem "L'Equipe": Brice Samba (RC Lens) – Przemysław Frankowski (RC Lens), Chancel Mbemba (Olympique Marsylia), Kevin Danso (RC Lens), Ismaily (LOSC Lille) – Salis Abdul Samed (RC Lens), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) – Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Remy Cabella (LOSC Lille), Neymar (Paris Saint-Germain) – Jonathan David (LOSC Lille)

Sonda Czy Leo Messi to najlepszy piłkarz w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć

"11" pierwszej części sezonu w oparciu o oceny L'Equipe. Kolejne potwierdzenie jakim kozakiem jest Frankowski. Hakimi może mu czyścić buty 😉🇲🇫 #FrancjaElegancja pic.twitter.com/C6J3iO2aGl— Michał Bojanowski (@Bojanowski33) January 24, 2023