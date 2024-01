i Autor: cyfrasport Tomasz Kędziora i Bartłomiej Drągowski rywalizowali kiedyś na polskich boiskach w barwach Lecha i Jagielonii. Teraz być może spotkają się w meczu na szczycie greckiej ekstraklasy

Nasi za granicą

Polskie emocje na szczycie greckiej ekstraklasy, Biało-Czerwoni po obu stronach barykady. „Bartek doczeka się swej szansy, po to został wypożyczony”

„Polskie” kluby w zagranicznych ligach w wielu przypadkach plasują się w ścisłej czołówce, z szansami na koronę. Nadzieję na mistrzostwo Hiszpanii wciąż ma Robert Lewandowski; we Francji w czołówce jest Marcin Bułka, we Włoszech – Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. O złoto w Turcji zaciekle rywalizuje Sebastian Szymański. Zaś AEK Ateny – z Sebastianem Szymańskim – traci dwa „oczka” do liderującego w Superleague Ellada duetu Panathinaikos Ateny – PAOK Saloniki.