Porażający fakt z życia Michała Probierza! Aż ciężko uwierzyć w to, czego nie umiał, wyznanie selekcjonera poraża!

Michał Probierz postanowił przedstawić zadziwijące fakty ze swojego życia. W rozmowie z portalem "meczyki.pl", selekcjoner przyznał, że jako nastolatek nie potrafił... porozumiewać się dobrze i swobodnie w języku polskim. To wyznanie zaskakuje!

Michał Probierz nie umiał dobrze polskiego. O wszystkim powiedział

Jak przyznał pochodzący ze Śląska Michał Probierz, obecność gwary w jego życiu była znacząca do tego stopnia, że sam miewał problemy w płynnym porozumiewaniu się językiem polskim. Dopiero jeżdżąc jako piłkarz na występy do reprezentacji młodzieżowej zauważył, że jest to kwestia, którą stanowczo trzeba poprawić.

- Do 16. roku życia mówiłem tylko po śląsku. Nie umiałem tak dobrze polskiego (...) iedy zacząłem jeździć na reprezentację, zauważyłem, jakie mam problemy z polskim w rozmowie. Moja nauczycielka od polskiego powiedziała, bym dużo czytał na głos - opowiedał selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Jak przyznał selekcjoner, nie dość, że nauczycielka nauczyła go polskiego, to rozbudziła w nim wielką pasję, jaką jest literatura.

- Zainteresowanie książkami zaczęło się od niej. Wciągnęło mnie to. Czytam regularnie i wszystkim to polecam - mówi selekcjoner reprezentacji Polski.