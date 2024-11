Spis treści

Mecz Portugalia - Polska dzisiaj o godzinie 20.45 na Estádio do Dragão w Porto. Znamy już składy i są niespodzianki. W pomocy od pierwszej minuty zagra Taras Romanczuk. W bramce stanie Marcin Bułka i samotnym napastnikiem będzie Krzysztof Piątek. Kontuzjowany Robert Lewandowski nie wziął w ogóle udziału w zgrupowaniu, więc Biało-Czerwoni muszą sobie poradzić na trudnym terenie bez lidera, kapitana i największej gwiazdy. W pierwszym meczu Polska przegrała z Portugalią 1:3 w Warszawie. Dlatego teraz zdecydowanym faworytem są rywale. Na kogo postawi trener Michał Probierz? Po meczu z Portugalią Polska zagra jeszcze na PGE Narodowym ze Szkocją i wynik tego spotkania zdecyduje pewnie o tym, czy nasi piłkarze utrzymają się w 1 Dywizji Ligi Narodów. Oto skład reprezentacji Polski: Bułka - Piątkowski, Bednarek, Kiwior - Bereszyński, Szymański, Romanczuk, Zieliński, Zalewski - Urbański, Piątek.

Robert Lewandowski nie jest jedynym zawodnikiem reprezentacji Polski, którego z gry w meczu z Portugalią wyeliminowała kontuzja. Drużynę musieli opuścić również Przemysław Frankowski i Michael Ameyaw. – W listopadzie zawsze jest dużo urazów w reprezentacjach, dlatego zdecydowałem się powołać większą liczbę zawodników, wiedząc też, że niektórzy mają również jakieś problemy zdrowotne. Mimo wszystko jesteśmy zabezpieczeni na najbliższe spotkania – zapewnia selekcjoner Michał Probierz.

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego liderem i kapitanem reprezentacji Polski ma być Piotr Zieliński. Pomocnik Interu Mediolan ostatnio prezentował wysoką formę. Również w Biało-Czerwonych barwach grał dobrze i skutecznie. Do siatki trafił w pierwszym meczu z Portugalią. – Moja forma rośnie, dostaję coraz więcej szans w Interze i dobrze je wykorzystuję. Trener Inzaghi umiejętnie rotuje składem w środku pola. Cieszę się, że gram, robię wszystko, żeby tych minut było coraz więcej i dawało to efekty na boisku – powiedział Zieliński. – Wielu młodych chłopaków marzy o grze w reprezentacji, a bycie jej kapitanem, to już najwyższy level. Każdy mecz w drużynie narodowej wiążę się z odpowiedzialnością. Dla mnie to ogromny powód do dumy, zaszczyt. Cieszy każde spotkanie z opaską na ramieniu. Będę bardzo się starał, aby reprezentacja w dwóch najbliższych spotkaniach, ze mną w roli kapitana, osiągnęła dobre rezultaty – dodał Zieliński.

Mecz Portugalia - Polska w Lidze Narodów zostanie rozegrany w piątek 15 listopada 2024 r. w Porto. Początek meczu Portugalia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Portugalia - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na stronie sport.tvp.pl.

🆕 SKŁADW takim zestawieniu zagramy z Portugalią!__#PORPOL 🇵🇹🇵🇱 pic.twitter.com/X7Yi8jdDiu— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 15, 2024

