Polska - Portugalia. Gol Piotra Zielińskiego w Lidze Narodów. Świetna bramka [WIDEO]

Polska bezsilna na tle Portugalii w Lidze Narodów. Piotr Zieliński trafił, ale to było za mało

Walczyliśmy do końca, ale...

Od początku meczu Polska - Portugalia na PGE Narodowym, piłkarze biało-czerwonych stwarzali sobie okazję na zdobycie bramki, jednak na nasze nieszczęście, to rywale ostatecznie dwukrotnie pokonali Łukasza Skorupskiego. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza schodzili na przerwę przygrywając 0:2, ale nie mieli zamiaru spuszczać głów i w drugiej części meczu ostro wzięli się do roboty. Po zmianie stron ochoczo konstruowali kolejne akcje, jednak nadal brakowało celnego wykończenia. Zmiana wyniku na 1:2 przyszła wreszcie w 78. minucie, za sprawą Piotra Zielińskiego. Pomocnik grający na co dzień dla włoskiego Interu dobrze odnalazł się w polu karnym i po tym, jak przejął piłkę zdołał strzelić bramkę kontaktową.

"Zielu" dobrze zabrał się z piłką w kierunku bramki strzeżonej przez Diogo Costę i szybko uderzył w kierunku bliższego słupka. Pomimo szybkiej interwencji golkipera, Portugalczyk nie był w stanie zablokować strzału.