Poruszający gest polskich piłkarzy przed meczem z Chorwacją w Lidze Narodów. Wielkie brawa, nie wszystkich było na to stać

Co za rajd, co za bramka! Polska zremisowała z Niemcami i awansowała na mistrzostwa Europy

Co za początek!

Może reprezentacja Polski w ostatnich miesiącach nie rozpieszcza swoją grą, ale kibice wciąż wierzą w Biało-Czerwonych. Na sobotnim meczu z Portugalią pojawił się komplet blisko 57 tysięcy fanów i we wtorek w starciu z Chorwacją było podobnie. Sympatykom naszych piłkarzy należą się podwójne brawa, bo zarówno w sobotę jak i we wtorek pogoda mówiąc delikatnie nie rozpieszczała.

Kiwior, Bednarek i Bułka oddali bluzy dzieciom podczas grania hymnów

We wtorek tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego termometry pokazywały zaledwie 7 stopni Celsjusza. Piłkarze na hymny wyszli w bluzach i choć dzieci, które pojawiły się z nimi na murawie ubrane były także odpowiednio do panujących warunków, to trzech z naszych zawodników oddało im swoją górną część garderoby. Na piękny gest zdecydowali się Marcin Bułka, Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Brawo panowie!

i Autor: skrin TVP Sport Piłkarze oddali bluzy dzieciom