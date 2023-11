Potworna afera po słowach o Robercie Lewandowskim. Padają zarzuty największego kalibru. Takiej burzy nie było dawno

Aż przykro patrzeć, co spotkało Michała Probierza. Słono zapłacił za ten błąd. Zobaczyła to cała Polska

Krytyka pod adresem Roberta Lewandowskiego jest coraz większa. Napastnik w ostatnich miesiącach nie daje tyle kadrze, ile można oczekiwać i kibice są zniecierpliwieni jego brakiem skuteczności. Również w ostatnim meczu kadry z Czechami zawodnik nie pokazał zbyt wiele. Dlatego równie często mówi się o tym, że Lewandowski nie powinien dłużej dzierżyć opaski kapitańskiej i ta funkcja powinna przejść w ręce innego zawodnika. Dyskusja wróciła na nowo po wywiadzie portalu Weszlo.com z psychologiem Damianem Salwinem. Pracował on z reprezentacją za czasów Jerzego Brzęczka.

Wielka burza po słowach o Lewandowskim

- U Roberta nie widziałem czegoś takiego, co dawałoby mu możliwości do wpływania właśnie na procesy grupowe na boisku i poza nim. Na każdym zgrupowaniu spotykałem się z nim, mogłem go poznać. Z drugiej strony widziałem, jaka presja na nim ciąży, ale to tyczy się wszystkich osób, które są wybitne. Wystarczyło, że nie strzelił gola w jednym czy dwóch meczach, żeby pojawiały się opinie o "zablokowaniu Lewandowskiego". Będąc przy nim, zrozumiałem cały ten ciężar, jaki nosi ze sobą. O tym trzeba pamiętać. Ale odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, myślę, że jeśli chodzi o lidera i kapitana, trzeba innego zestawu umiejętności, niż Robert posiada - powiedział Salwin.

Według wielu to naruszenie zasad pracy psychologa. - Dla mnie to skandal, że taki wywiad został udzielony. W ten sposób zbliżamy się do poziomu trenerów mentalnych, którzy bardzo często nie trzymają zasad tajemnicy zawodowej. Ten wywiad wygląda na złamanie tajemnicy zawodowej - powiedział psycholog cytowany przez portal Sport.pl, który chciał zachować anonimowość. - Byłam bardzo zaskoczona tym wywiadem. Miałam możliwość pracy w środowisku piłkarskim z drużyną na poziomie Ekstraklasy i myślę, że generalnie wokół roli psychologa nigdy nie powinno być zbędnego zamieszania - wtórowała inna specjalistka, Anna Cieślak.