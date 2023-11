i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

Fatalne występy

Żenujące liczby Lewandowskiego. Ta statystyka okropnie uderza po oczach. Trudno to jakkolwiek wytłumaczyć

dko 15:07

Robert Lewandowski eliminacje do mistrzostw Europy zakończył z dorobkiem trzech trafień. W tym dwie bramki strzelił przeciwko Wyspom Owczym. Wynik strzelecki kapitana reprezentacji pozostawia wiele do życzenia, a jego postawa na boisku jeszcze więcej. Fatalne eliminacje do Euro 2024 potwierdzone są również statystykami. Jedna z nich jest wręcz żenująco słaba.