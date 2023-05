Powołania Fernando Santosa na mecze z Niemcami i Mołdawią. Jan Tomaszewski komentuje na żywo! Oglądaj live

Polska w półfinale EURO do lat 17! Filip Rejczyk bohaterem, co za gol [WIDEO]

Fernando Santos ogłosi 30 maja powołania na mecze reprezentacji Polski z Niemcami i Mołdawią. Biało-czerwoni rozpoczną czerwcowe przygotowania do meczu o punkty eliminacji Euro od sparingu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Będzie to okazja do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego.

Powołania Fernando Santosa i bieżące wydarzenia piłkarskie w specjalnym programie live skomentuje Jan Tomaszewski, który będzie gościem Przemka Ofiary. Nie zabraknie także łączeń z miejscem, gdzie powołania zostaną ogłoszone. Wysłannikiem "Super Expressu" będzie Michał Skiba.

Oglądaj na żywo powołania Fernando Santosa i komentarz Jana Tomaszewskiego na Sport.se.pl i kanale Super Express Sport na YouTube.