Powołania na baraże Euro 2024! Michał Probierz podjął kluczową decyzję, wszystko już jasne

Nicola Zalewski w końcu to zrobi? Wyzwanie przed kadrowiczem z Romy w Lidze Europy

Przekona do siebie trenera?

Po nieudanych eliminacjach do Euro 2024, reprezentacja Polski musi walczyć o swój bilet do Niemiec w barażach. O ile pierwsze spotkanie Polska - Estonia, które odbędzie się już w czwartek 21 marca na PGE Narodowym w Warszawie nie wydaje się być zbyt dużą przeszkodą dla podopiecznych selekcjonera Michała Probierza, o tym ewentualny finał baraży Polska rozegra z Walią lub Finlandią na wyjeździe. Ostateczna kadra, na którą postawił trener Probierz została opublikowana dopiero na tydzień przed meczem, w czwartek 14 marca tuż po zakończeniu meczów fazy pucharowej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy, za co PZPN-owi dostało się od Jana Tomaszewskiego.

Bramkarze: Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Matty Cash, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Dominik Marczuk, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Taras Romanczuk, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Nikola Zalewski, Piotr Zieliński

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

🆕 POWOŁANIA!Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 ⤵ pic.twitter.com/zyK9J4YYv5— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 14, 2024