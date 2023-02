Poznaliśmy tajniki spotkania Fernando Santosa z Robertem Lewandowskim. Selekcjoner pozna gwiazdę reprezentacji Polski

wybrał się do kościoła

Robert Lewandowski to największa gwiazda reprezentacji Polski i jedna z czołowych postaci futbolu na całym świecie. Nic dziwnego, że każdy selekcjoner narodowej drużyny liczy się z jego zdaniem. Na spotkania z naszym zawodnikiem latali przeróżni selekcjonerzy. Fernando Santos też będzie należał do tego grona. Jak poinformowała "Interia", piłkarz spotka się z następcą Czesława Michniewicza lada moment. Jakie informacje o ich spotkaniu ujawniono?

Tajniki spotkania Santosa z Lewandowskim. Poznają się twarzą w twarz

Jak informuje Sebastian Staszewski, Fernando Santos po emocjonującym weekendzie z meczami PKO BP Ekstraklasy wybierze się na spotkanie z Robertem Lewandowski. Według doniesień "Interii", ma to mieć miejsce już w poniedziałek. Selekcjoner poleci do Barcelony, by spotkać się w cztery oczy z Lewandowskim.

Z piłkarzem Barcelony będzie rozmawiał na gorąco po meczu z Villarrealem. Czy Polak błyśnie formą? Tego nie wiemy. Najprawdopodobniej jednak w stolicy Katalonii nie zagości na długo. Santos ma wracać bezpośrednio do Warszawy jeszcze tego samego wieczora.

