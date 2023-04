Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy te wieści o Czesławie Michniewiczu! Wojna zniweczyła plany byłego selekcjonera

Z pewnością nie tak Michniewicz wyobrażał sobie wejście w nowy rok. Z reprezentacją Polski spełnił wszystkie cele - najpierw awansował z baraży na mistrzostwa świata, następnie utrzymał się w dywizji A Ligi Narodów, a ostatecznie wyszedł z grupy podczas mundialu w Katarze. To nie wystarczyło jednak, żeby przekonać Cezarego Kuleszę i PZPN. Duży wpływ miał na to styl gry reprezentacji, a także afera premiowa, która wybuchła tuż po odpadnięciu w 1/8 finału MŚ. Kontrakt Michniewicza wygasł wraz z końcem roku i nie został przedłużony, a 53-latek wciąż nie wrócił na ławkę. Okazuje się, że jego ścieżka trenerska mogła wyglądać zupełnie inaczej, o czym szczerze opowiedział Mariusz Piekarski.

Wojna zniweczyła plany Czesława Michniewicza. Pracowałby teraz w Rosji

Były menedżer Michniewicza był gościem na kanale "Po Gwizdku". Znany agent wrócił do czasów, gdy trener stracił pracę w Legii Warszawa. Wówczas głośno mówiło się o zainteresowaniu jego usługami w Rosji i faktycznie rosyjscy działacze pytali o polskiego szkoleniowca. Nie osiągnięto jednak porozumienia, a teraz jest ono niemożliwe. Wszystko przez trwającą wojnę w Ukrainie, choć Piekarski nie ma wątpliwości, że gdyby nie ona, Michniewicz podpisałby już umowę w Rosji.

- Gdyby nie wojna, to Czesław Michniewicz pracowałby teraz w Rosji. W momencie, gdy stracił pracę w Legii Warszawa, to było nim duże zainteresowanie. Patrząc na ruchy w Rosji, to dostałby coś wtedy na sto procent w tym kraju - powiedział agent. Jego umowa z Michniewiczem również wygasła, ale 48-latek przyznał, że w dalszym ciągu chętnie pomoże trenerowi ze względu na bliskie relacje. - Nam się kończyła umowa, a ja myślałem, że on przedłuży kontrakt z PZPN-em. Skończyło się inaczej, ale my jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli znajdę mu klub i on się zgodzi, to tam pójdzie - wyjaśnił Piekarski. - To jest współpraca przyjacielska i nie muszę na tym nic zarobić. Przy okazji parafowania umów z Legią czy reprezentacją Polski zarobiłem równe zero.

