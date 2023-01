Przemysław Frankowski odżył po mundialu i czaruje we Francji. To miało wpływ na formę kadrowicza

Mundial go zbudował mentalnie

Frankowski był z kadrą na mundialu w Katarze. Po powrocie z turnieju w lidze francuskiej w dwóch spotkaniach pokazał się z bardzo dobrej strony. W poprzedniej kolejce RC Lens uporało się u siebie z mistrzem Francji. W tabeli jest wiceliderem ze stratą czterech punktów do prowadzącego PSG. - Frankowski znów ma ten dawny wigor, ten błysk - przekonywał Marek Jóźwiak w rozmowie z naszym portalem. - Widać, że mistrzostwa świata zbudowały go mentalnie. Mierzył się tam z zawodnikami ze światowego topu. Jeszcze bardziej uwierzył w siebie. Formę z finałów i zdobyte doświadczenie przeniósł na ligę francuską. Po turnieju miał krótki odpoczynek, teraz wrócił i wygląda naprawdę kapitalnie. Strzelony gol z PSG plus dobra gra pokazują, że rywalizacja w Lens bardzo dobrze na niego wpływa - zaznacza ekspert ligi francuskiej.

We Francji zrobił duży progres

Co tak odmieniło pomocnika reprezentacji Polski? - We Francji nauczył się bronić, mocno pracuje w defensywie - twierdzi Jóźwiak. - Potrafi utrzymać intensywność podczas całego spotkania. Poprawił bardzo przygotowanie fizyczne i motoryczne, bo Ligue 1 jest pod tym względem bardzo wymagająca. Poza tym jego mental jest na wyższym poziomie. Wynika to z tego, że Lens spotyka się z mocnymi zespołami i jest nastawione na wygrywanie. Tam nie kalkulacji, a to sprawia, że zawodnicy rozwijają się - analizował były kadrowicz na naszych łamach.