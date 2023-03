i Autor: Cyfrasport Fernando Santos

PZPN wskazał kluczową datę. Wszystko jasne, kibice usłyszą ważne wieści z ust samego selekcjonera

Coraz mniej czasu pozostało do rozegrania pierwszego meczu w eliminacjach EURO 2024 przez reprezentację Polski. Będzie to także pierwszy mecz Fernando Santosa w roli selekcjonera Biało-Czerwonych. Choć zawodnicy poznali już powołania, to te nie trafiły oficjalnie do opinii publicznej. PZPN zdradził, kiedy Portugalczyk przekaże informacje o powołaniach także kibicom.