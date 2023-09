PZPN zareagował na wywiad Roberta Lewandowskiego! Nie każdy spodziewał się takiej odpowiedzi, szczere słowa

Polski piłkarz czeka na powołanie do reprezentacji Wysp Owczych. I nie ma wątpliwości: tego możemy się spodziewać po Farerach w Warszawie [ROZMOWA SE]

"Biało-czerwoni" już za kilka dni ponownie zawalczą o punkty w eliminacjach mistrzostw Europy. Spotkania z Wyspami Owczymi oraz Albanią będą niezwykle ważnie, ponieważ podopieczni Fernando Santosa na ten moment zajmują dopiero przedostatnie miejsce w grupie, przez co mają na razie utrudniony awans do prestiżowego turnieju. W sobotę odbył się wywiad Roberta Lewandowskiego z Mateuszem Święcickim dla portalu "meczyki.pl oraz "Eleven Sports", w którym kapitan reprezentacji Polski nie gryzł się w język i poruszył m.in. temat premii w trakcie mistrzostw świata, a także o ostatnich aferach związanych z PZPN-em. 35-latek odniósł się także do swojej przyszłości w kadrze.

Na wspomniany wywiad Lewandowskiego zareagował PZPN w rozmowie z "WP SportoweFakty". - Wywiad oglądałem. To była ciekawa rozmowa. Kapitan drużyny narodowej ma pełne prawo do udzielania wywiadów, opowiadania o swoich odczuciach i uwagach. Nie będę tego oceniał, ani komentował. W poniedziałek zaczyna się zgrupowanie kadry i na tym się obecnie skupiamy w federacji. Dla wszystkich najważniejszy jest cel sportowy, czyli sześć punktów w dwóch meczach. Jestem przekonany, że najważniejszymi tematami podczas zgrupowania będą kwestie sportowe - podsumował przedstawiciel federacji - Tomasz Kozłowski.

Kozłowski uważa, że wypowiedź Lewandowskiego nie powinna być głównym tematem przed zbliżającymi się arcyważnymi meczami w ramach eliminacji mistrzostw Europy.