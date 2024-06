Reprezentant Polski będzie trenował pod okiem Jose Mourinho. Krótko skomentował przyjście Portugalczyka do jego klubu

Jan Tomaszewski o szansach kadry na EURO, powiedział to wprost. Odwołał się do trenera Kazimierza Górskiego!

Pomocnik Biało-Czerwonych rozgrywa sezon życia. Jest w nim rzecz, która go absolutnie zaskoczyła

Portugalczyk powrócił na ławkę trenerską po pół roku, odkąd opuścił Romę. Tam prowadził innego kadrowicza, Nikolę Zalewskiego (22 l.). - Rozmawialiśmy i podpytałem Nikolę o trenera Mourinho. Próbuję przekonać Nikolę, żeby przyszedł do Fenerbahce, ale zobaczymy czy to się uda. Oczywiście żartuję – powiedział Szymański podczas konferencji prasowej.

Ta drużyna jest warta ponad miliard euro! UEFA wybrała najlepszą „11” Ligi Mistrzów

- Na te sprawy klubowe przyjdzie czas, ale fajnie, że taka osoba jak trener Mourinho trafiła do mojego klubu. Na razie skupiam się na reprezentacji. Turniej w Niemczech będzie dopiero moją drugą wielką imprezą i chciałbym z tego jak najwięcej skorzystać - dodał Szymański, który z Fenerbahce zdobył wicemistrzostwo Turcji, strzelając w lidze 10 goli i zaliczając 12 asyst. Z kolei współpraca Zalewskiego z Mourinho w Romie była bardzo dobra, a problemy Nikoli z regularną grą zaczęły się gdy Portugalczyka zastąpił Daniele De Rossi. Turcja będzie już piątym krajem w którym będzie pracował „Mou”. Do tej pory był trenerem w Portugalii, Anglii, Hiszpanii i Włoszech. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, z FC Porto w sezonie 2003/04 i Interem Mediolan w 2009/10. Z Romą w której trenerem był przez 2,5 roku wygrał Ligę Konferencji i doszedł do finału Ligi Europy.

Wywalczyli nie tylko awans. Wielka premia pieniężna dla piłkarzy Motoru, nagroda od miliardera