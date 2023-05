Reprezentant Polski blisko dubletu. Dzisiaj zdobył Puchar Danii, a teraz powalczy o mistrzostwo

Polak jest podstawowym bramkarzem swojego zespołu i nie mogło go zabraknąć w meczu finałowym. Rozegrany został na na stadionie Parken w Kopenhadze, w obecności 35 tys. widzów. Polak w całym meczu nie miał zbyt wiele pracy. Zwycięskiego gola dla Kopenhagi zdobył Portugalczyk Diogo Goncalves w 48. minucie. Grabara i jego koledzy mogli wznieść trofeum, a na na kolejne mają szanse w rozgrywkach ligowych. Po 29. kolejkach drużyna Grabary jest liderem duńskiej Superligi z przewagą 1 punktu nad Nordsjaelland i trzech and Viborgiem.

Drużna Polaka broni tytułu mistrzowskiego zdobytego przez rokiem. Grabara jest piłkarzem Kopenhagi od lipca 2021 roku. Wcześniej grał w Liverpoolu i był wypożyczany do innych klubów. W reprezentacji Polski zaliczył do tej pory 1 występ. Był na mistrzostwach świata w Katarze, ale tylko w roli rezerwowego. Polak ma kontrakt z Kopenhagą do 2026 roku, ale jest możliwe, że po obecnym ją opuści, gdyż zainteresowanie nim wykazują kluby z Anglii, a także niemiecki Bayer Leverkusen.

Jest reakcja Kamila Grosickiego na słowa francuskiego gwiazdora. „Grosik” nie ukrywa emocji, mówi o dumie