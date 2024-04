Reprezentant Polski ujawnił prawdę o Michale Probierzu. Tak selekcjoner zachowuje się wobec piłkarzy

Probierz ma ważne zadanie przed EURO 2024

Michał Probierz raczej nie spodziewał się, że tak szybko otrzyma szansę poprowadzenia reprezentacji Polski, gdy przejmował ją trener z takim CV, jak Fernando Santos. Portugalczyk kompletnie jednak zawiódł i szansę otrzymał były trener Jagiellonii Białystok czy Cracovii. Choć nie uratował on samych eliminacji EURO 2024, to w marcowych barażach osiągnął cel i wprowadził drużynę na wielki turniej. Teraz przed nim bardzo trudne zadanie wyselekcjonować tych, którzy mają w Niemczech zmierzyć się w grupie z Francją, Holandią i Austrią. Jednym z zawodników, mających duże szanse na wyjazd na EURO 2024, jest Damian Szyamński z AEK-u Ateny. W niedawnej rozmowie z TVP Sport pomocnik greckiej drużyny wyjawił, jak Michał Probierz zachowuje się wobec tych zawodników, którzy nie grają pierwszych skrzypiec w reprezentacji Polski.

Damian Szymański wyjawił, jak zachowuje się Probierz wobec piłkarzy

Damian Szymański zadebiutował w reprezentacji Polski jeszcze za czasów Jerzego Brzęczka, ale później długo nie grał, m.in. z powodu kontuzji. Wrócił do gry w kadrze już za czasów Sousy i dał m.in. wyrównującą bramkę przeciwko Anglii w eliminacjach EURO 2020. Czesław Michniewicz za wiele nie korzystał z jego usług, choć pomocnik AEK-u Ateny zagrał na mistrzostwach świata i wystąpił przeciwko Argentynie. Z jego usług korzystał też Fernando Santos i nie inaczej jest w przypadku Michała Probierza, który wystawił go w pierwszym składzie na ostatni mecz eliminacji EURO 2024 przeciwko Czechom czy w towarzyskim meczu z Łotwą. Na marcowe baraże także go powołał, ale tam nie zagrał ani minuty.

W rozmowie z TVP Sport Damian Szymański wcale nie miał jednak pretensji do Michała Probierza. – Nawet, jak ktoś nie gra w danym meczu, to trener potrafi sprawić, aby każdy czuł się ważny. Byłem na zgrupowaniu, nie zagrałem, ale nie czułem się w żaden sposób gorzej traktowany. Trener potrafi porozmawiać z zawodnikami, powiedzieć szczerze, co ma na myśli. Piłkarz takie coś widzi i doceni. Już na pierwszym zgrupowaniu było widać nową pozytywną energię. Trener nie kombinuje i jest po prostu autentyczny i szczery. To w życiu chyba najbardziej się liczy – wyjaśnił obszernie polski pomocnik. Uważa on też, że Polskę stać na niespodziankę na EURO 2024, mimo że mamy bardzo trudną grupę.