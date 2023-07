Reprezentant Polski wyląduje w Turcji? Klub ze Stambułu szansą na odbudowę i regularną grę

Informację o możliwym transferze do Piątka do Basaksehiru Stambuł przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki. pl. Według niego 27- krotny reprezentant Polski jutro miałby przejść testy medyczne, a po nich podpisać 3-letni kontrakt. Piątek jest związany z Herthą, w której od początku jego kariera nie układała się dobrze. Kilka razy był wypożyczany do innych klubów, ale umowa z berlińczykami jest ważna do czerwca 2025 roku. Po zakończeniu minionego sezonu włoska Salernitana nie zdecydowała się na wykupienie Polaka. W 33. meczach Serie A zdobył on 4 bramki i zaliczył 5 asyst. Był również wiązany z wyjazdem do Arabii Saudyjskiej do klubu Al Khaleej. W tym momencie wydaje się, że Polakowi najbliżej jest do 5. drużyny ubiegłego sezonu tureckiej SuperLig.

Według Włodarczyka Hertha zgodzi się na odejście Piątka bez odstępnego, a zadowoli się bonusami w zależności od liczby rozegranych meczów w lidze. Klub z Berlina za wszelką cenę chce się pozbyć Polaka, ze względu na jego wysokie zarobki – ok. 3,5 mln rocznie. W Basaksehirze jego trenerem byłby Emre Belozoglu, w przeszłości reprezentant kraju. Klub ze Stambułu jest nieformalnie wspierany przez prezydenta Turcji, Recepa Erdogana. Wynika to z tego, że Erdogan jest nielubiany przez kibiców trzech największych klubów ze Stambułu (Galatasaray, Fenerbahce i Beskiktas), dla których Basaksehir jest konkurencją. Od 2014 roku klub posiada nowy stadion i nowoczesną bazę.

🚨Krzysztof Piątek podpisze trzyletni kontrakt z Basaksehir Stambuł. Jutro badania medyczne. @Meczykipl— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 17, 2023