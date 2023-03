i Autor: Cyfra Sport Czesław Michniewicz

Padły mocne słowa!

Reprezentant Polski wypalił wprost w Czesława Michniewicza. Nie gryzł się w język, żył w konflikcie z trenerem!

Na jaw wychodzą kulisy pracy Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski! Mimo że po jego zwolnieniu z funkcji selekcjonera mało który piłkarz postanowił odnosić się do postaci trenera, to mocny głos w sprawie Michniewicza zabrał Mateusz Klich. Pomocnik DC United miał żyć w nienajlepszych relacjach ze szkoleniowcem, który zadecydował o tym, aby nie brać go na mistrzostwa świata w Katarze. Padły mocne słowa.