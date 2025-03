Robert Lewandowski bez ogródek po meczu z Maltą

Bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Polski mogła rozpocząć eliminacje do mistrzostw świata od kompromitującej wpadki z Litwą. Na szczęście gol kapitana z 81. minuty pozwolił uzyskać cel minimum i przyniósł 3 punkty, choć po piątkowym meczu trudno było o pozytywy. "Lewy" chwilę później zszedł zresztą z boiska z drobnym urazem, w związku z którym rozpoczął kolejny mecz z Maltą na ławce rezerwowych. Pod jego nieobecność drużyna poradziła sobie lepiej niż z Litwą, a kapitan pojawił się na murawie w 66. minucie przy stanie 2:0. Od tej pory na boisku niewiele się wydarzyło - wbrew oczekiwaniom kibiców. Lewandowski zdaje sobie sprawę, że pomimo dwóch zwycięstw i 6 punktów, od Biało-Czerwonych wymaga się więcej.

Dlaczego Robert Lewandowski nie gra w meczu Polska – Malta? Tak wytłumaczył to Michał Probierz

- Nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. Ok, mamy jakąś bazę, ale czas najwyższy wziąć się do roboty i poprawiać tę naszą grę - powiedział po wygranej z Maltą w TVP Sport, cytowany przez dziennikarza tej stacji, Kacpra Tomczyka.

"Brzmi jak diagnoza po pierwszym zgrupowaniu nowego selekcjonera, a nie po kilkunastu miesiącach pracy z tym samym człowiekiem" - zareagowali błyskawicznie kibice. I faktycznie, trudno nie odnieść wrażenia, że komentarze po pierwszych meczach pod wodzą Probierza były bardziej optymistyczne niż teraz.

Kiedy następny mecz reprezentacji Polski?

Mecz z Maltą zakończył marcowe zgrupowanie reprezentacji. Piłkarze wrócą teraz do klubów, w których dokończą sezon, a na kadrze spotkają się ponownie w czerwcu. To wtedy Polska zagra kolejne mecze - towarzyski z Mołdawią i eliminacyjny z Finlandią na wyjeździe. Wobec wpadki Finów z Litwą (2:2), po dwóch kolejkach Biało-Czerwoni prowadzą w grupie el. MŚ 2026 z kompletem 6 punktów. Należy jednak pamiętać, że Holandia po porażce z Hiszpanią w ćwierćfinale Ligi Narodów dopiero trafiła do tej grupy i ma do rozegrania dwa zaległe mecze. Z Polakami zmierzy się dopiero we wrześniu.

Oceniamy kadrę po meczu z Maltą. Karol Świderski uciszył tysiące niedowiarków!

Robert Lewandowski w @sport_tvppl Nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. Ok, mamy jakąś bazę, ale…— Kacper Tomczyk (@kac_tomczyk) March 24, 2025