Robert Lewandowski kupił nową nieruchomość na Majorce. Wydał na nią fortunę! ZDJĘCIA

Robert Lewandowski pierwszą nieruchomość na Majorce kupił w 2021 r., jeszcze jako piłkarz Bayernu Monachium. Jak donosił "Super Express", gwiazdor reprezentacji Polski zainwestował wtedy ok. 3,5 mln euro w posiadłość w okolicy miejscowości Calvia, na zachód od Palma de Mallorca. Teraz "Lewy" skusi się na jeszcze bardziej efektowną i luksusową willę. Jak informuje "Bild", napastnik Barcelony wydał 11 mln euro na nieruchomość położoną w przepięknej lokalizacji - Camp de Mar.

Robert Lewandowski kupił nowy dom na Majorce

To mała miejscowości położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Majorki. Zdaniem niemieckiej gazety we wtorek umowa została zawarta u notariusza. Potwierdził to agent nieruchomości Marcel Remus. "Jeden z najpiękniejszych domów w doskonałej lokalizacji w Camp de Mar został właśnie sprzedany! Dziękujemy kupującym i sprzedającym!" - napisał na Instagramie Niemiec, który w 2021 r. pomagał Lewandowskiemu nabyć wspomnianą pierwszą posiadłość na Majorce.

Lewandowscy na hiszpańskiej wyspie spędzają dużo czasu. Podobno posłuchali rad swoich przyjaciół, którzy już wcześniej nabyli na Majorce domy. Namawiać miał ich do tego m.in. Bastian Schweiensteiger. Były niemiecki piłkarz Bayernu wraz ze słynną żoną, byłą serbską tenisistką Ana Ivanović od kilku lat mieszkają właśnie na tej gorącej wyspie. Na Majorkę bardzo chętnie latała też wcześniej Ania Lewandowska, która organizowała tam sesje zdjęciowe do jej kolejnych projektów.

Nowy dom Lewandowskich jest ogromny - aż 700 m kw powierzchni mieszkalnej! W wyłożonym kafelkami salonie z rustykalnymi belkami stropowymi znajduje się elegancki kominek. Mieszkańcy oczywiście mogą korzystać z basenu. Z posiadłości rozpościera przepiękny widok na pobliską zatokę. Zobaczcie zdjęcia.

