Robert Lewandowski mógł zakończyć karierę w reprezentacji? Wyjątkowo mocna plotka, wszystko mogło wydarzyć się w tym roku!

Robert Lewandowski mógł zakończyć karierę reprezentacyjną? Jak podaje "Przegląd Sportowy", kapitan polskiej kadry miał poważnie rozważać swoją przyszłość w barwach narodowych i mógł zrezygnować z występów z orzełkiem na koszulce już w tym roku. Wszystko zależało od jednego czynnika.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", Lewandowski miał roważać zakończenie kariery w kadrze, jeśli ta poniosłaby porażkę w spotkaniu z Wyspami Owczymi i z Albanią. Ostatecznie, z Farerami udało się wygrać, co koniec końców przełożyło się na dalsze występy.

- Był to scenariusz prawie niemożliwy do zrealizowania, bo nikomu nie przyszłoby do głowy, także samemu napastnikowi, że możemy dać się ograć półamatorom z Wysp Owczych - informuje "Przegląd Sportowy".

- Trzy punkty, choć wywalczone w tamtym spotkaniu w fatalnym stylu, sprawiły, że kapitan porzucił plan szybkiego rozwodu z kadrą, ale sam fakt, że w głowie zaświtała mu taka myśl, świadczy o jednym: Robert Lewandowski jest już zmęczony kadrą. Ale jeszcze nic straconego, cała nadzieja w Michale Probierzu. Przed nowym selekcjonerem najważniejsze zadanie - przywrócić Lewandowskiemu uśmiech i na nowo zbudować go dla kadry - piszą dziennikarze "Przeglądu Sportowego".