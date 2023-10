Robert Lewandowski otwarcie o swojej kontuzji. Nie mógł podać fanom najistotniejszej informacji: "Ciężko mi powiedzieć..."

W takich warunkach zagrają Polacy. To wideo napawa niepokojem, ten szczegół rzuca się w oczy

nie wygląda to dobrze

Wydało się, co Robert Lewandowski naprawdę myśli o Piotrze Zielińskim! Zwrócił uwagę na jeden szczegół, powiedział to wprost

zwrócił na to uwagę

Po ostatnich meczach reprezentacji Polski wśród kibiców rozgorzała dyskusja, czy Robert Lewandowski powinien wciąż nosić opaskę kapitańską, a niektórzy rozważali nawet, czy nie lepiej, jakby grał mniej w kadrze kosztem innych napastników! Niespodziewanie reprezentacja Polski będzie zmuszona do przetestowania scenariusza, w którym Roberta Lewandowskiego nie ma w ogóle na zgrupowaniu, a wszystko to oczywiście przez kontuzję, jakiej nabawił się w meczu Barcelony z FC Porto w Lidze Mistrzów po ostrym wejściu jednego z rywali. Teraz Lewandowski przekazał swoje odczucia na temat urazu i tego, jak długo będzie musiał pauzować.

Robert Lewandowski przekazał nowe informacje na temat swojej kontuzji

Robert Lewandowski nie pojawił się fizycznie w studiu TVP przed meczem Wyspy Owcze – Polska, połączył się natomiast zdalnie i wypowiedział się na kilka kwestii związanych z samym meczem, ale też i na temat urazu, który go wykluczył z obecnego zgrupowania. Nominalny kapitan reprezentacji Polski wyznał, że lekarze są pozytywnie nastawieni do całej sytuacji, ale nie chciał też narzucać sobie terminu powrotu do gry.

– Pierwsze dwa dni odpoczywałem, w trzeci rozpocząłem rehabilitację. Ciężko mi powiedzieć, ile mnie nie będzie. Patrząc po tym, jak wszyscy doktorzy patrzą, jak moja noga wygląda, to są pozytywnie zaskoczeni. Ale nie chcę sam sobie presji nakładać mówiąc o dacie. Chcę wrócić krok po kroku i sam będę wtedy wiedział, o jakiej dokładnie dacie rozmawiamy – powiedział Lewandowski.

