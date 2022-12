Robert Lewandowski przerwał milczenie o aferze z premiami. Wskazuje, że ofiarami są piłkarze

Robert Lewandowski nie będzie już milczał w sprawie afery z premiami, która rozpętała się wokół reprezentacji Polski po zakończeniu mistrzostw świata dla naszej kadry. W rozmowie z „Onetem” zdradzić ma całą prawdę na temat tej sytuacji. W czwartkowy wieczór opublikowano obszerny fragment jednej z wypowiedzi kapitana reprezentacji. Nie gryzł się w język. Mówił wprost o rozpętaniu wojny polsko-polskiej.

Afera z premiami. Robert Lewandowski zabrał głos. „Piłka nas podzieliła”

Kapitan reprezentacji Polski przyznał, że ofiarami tej sytuacji są piłkarze i kibice, a całość związana może być z polityką i walką frakcji wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Cała ta sprawa stała się trochę pretekstem do rozpętania wojny polsko-polskiej, w której jest chyba dużo polityki, sporów różnych frakcji, również wokół PZPN-u, wokół zwolenników i przeciwników trenera. Tylko że to wszystko się dzieje poza piłkarzami, którzy razem z kibicami są ofiarami tej sytuacji. Każdy głos jest wykorzystywany, przekręcony, dopasowany do tezy, która danej osobie pasuje. I piłka, zamiast łączyć ludzi, tu nas chyba podzieliła. I to jest dla mnie najgorsze – przyznał Robert Lewandowski we fragmencie rozmowy opublikowanej przez „Onet”.

Duży wywiad z Robertem Lewandowskim po mistrzostwach świata o aferze z premiami zostanie opublikowany 9 grudnia. Opowie w nim o tym, czy Polska musiała grać tak defensywnie, ujawni prawdę o premiach od premiera Morawieckiego i wiele innych.

