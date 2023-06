Robert Lewandowski wściekły po blamażu z Mołdawią. Wyrzucił to z siebie

Fernando Santos wściekał się na polskich piłkarzy. Tak reagował na ławce rezerwowych. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi

"Super Epxress": - Jak to można skomentować?Robert Lewandowski: - Ciężko... Patrząc na przebieg pierwszej połowy i to, jak prowadziliśmy grę i strzeliliśmy dwa gole, potem wydarzyło się to w drugiej... Tracisz trzy bramki na wyjeździe i to w taki sposób, my te bramki im podarowaliśmy. To boli, margines błędu jest już naprawdę mały.

- Umiecie wytłumaczyć, co stało się w drugiej połowie?- Popełniliśmy jeden, drugi błąd i nagle straciliśmy pewność siebie. Po pierwszej strzelonej bramce zupełnie zatraciliśmy sposób, w jaki powinniśmy grać. Mieliśmy sytuację na "zabicie" tego meczu na 3:1, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ciężko powiedzieć, co się stało, bo to jest aż niewiarygodne.

- Po golu na 2:2 pojawił się strach? Paraliż?- Cała druga połowa nie wyglądała tak, jak powinna. W 46 minucie zespół Mołdawii strzelił kontaktową bramkę i zachwiało to naszą pewność siebie. Margines błędu został wyczerpany i nic nam nie pozostaje, jak wygrywanie kolejnych meczów.

- Co czujesz?- A co mogę czuć? Jest wielkie rozczarowanie.