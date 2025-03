Rozgogolony Robert Lewandowski z jednodniowym zarostem przyjechał na zgrupowanie kadry [GALERIA]

Lewandowski wypalił wprost o powrocie Szczęsnego do kadry. Tak wyglądała ich rozmowa

Czas rozpocząć walkę o wyjazd na piłkarski mundial. W 2026 roku najlepsze zespoły ze świata pojadą do USA, Meksyku i Kanady, gdzie odbędą się mistrzostwa świata – pierwszy raz z udziałem 48 zespołów. Biało-czerwoni rozpoczną rywalizację w eliminacjach już w ten piątek (21 marca). Rywalami ekipy Michała Probierza będzie najpierw Litwa, a następnie zagramy z Maltą. Oba spotkania zaplanowano na PGE Narodowym w Warszawie.

Do stolicy przyjeżdżają już kolejni piłkarze. Jako jeden z ostatnich do Warszawy dojechał Robert Lewandowski, który w niedzielę grał jeszcze z Atletico Madryt. Jego Barcelona pokonała rywali ze stolicy Hiszpanii 4:2, a Polak dał sygnał do powrotu, strzelając bramkę na 1:2.

Lewandowski przyjechał do Warszawy w beżowym komplecie – kurtce i eleganckich spodniach. Do tego pasujące do siebie białe buty i sweterek. Mimo niskiej temperatury, Lewandowski przyjechał w rozpiętej kurtce i okularach przeciwsłonecznych, a na szyi pojawił się jednodniowy zarost.

Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata w Ameryce Północnej już w ten piątek. W pierwszym spotkaniu Polska zmierzy się z Litwą (21.03). Trzy dni później, w poniedziałek 24 marca podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Maltą. Oprócz tych dwóch zespołów zagramy jeszcze z Finlandią i przegranym meczu Ligi Narodów – Holandią lub Hiszpanią.