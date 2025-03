To on poprowadzi Biało-Czerwonych na Litwinów i Maltańczyków? Ekspert zaciera ręce, widząc formę Sebastiana Szymańskiego

Nicola Zalewski i Sebastian Walukiewicz wypadają z kadry

Gdy trener Probierz ogłaszał niedawno szeroką kadrę na mecze z Litwą i Maltą, to nie przypuszczał zapewne, że po kilku dniach będzie musiał z niej wykreślić ważnych dla niego zawodników. Niestety, już wiadomo, że na zgrupowanie nie przyjadą zawodnicy z Serie A. Z linii obrony wypadł Sebastian Walukiewicz, gracz Torino. Jednak jeszcze większą stratą dla drużyny narodowej będzie brak Nikoli Zalewskiego, który należał do liderów Biało-czerwonych. Jednak po przejściu do Interu Mediolan nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z udziału w zgrupowaniu. Wcześniej z powodów zdrowotnych wypadł także pomocnik mistrza Włoch - Piotr Zieliński, który nawet nie znalazł się na liście powołanych.

Mateusz Skrzypczak i Dominik Marczuk powołani do kadry

W tej sytuacji trener Probierz będzie musiał pogłówkować, jak zastąpić tak ważnych zawodników dla reprezentacji. W trybie awaryjnym do drużyny narodowej powołania otrzymało dwóch graczy. Linię obrony wzmocni Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii, który należy do najlepszych piłkarzy na tej pozycji w Ekstraklasie. Nominację dostał także skrzyłowy Realu Salt Lake - Dominik Marczuk, który wcześniej był powołany do kadry do lat u 21.

Litwa i Malta na początek eliminacji mistrzostw świata

Reprezentacja Polski mecz z Litwą rozegra 21 marca na Stadionie Narodowym. Kolejnym rywalem polskiej kadry będziemm Malta. Spotkanie odbędzie sie 24 marca także na Stadionie Narodowym w stolicy.

Powołania na mecze z Litwą (21.03) i Maltą (24.03)

Bramkarze:

M. Bułka (Nice), B. Drągowski (Panathinaikos), B. Mrozek (Lech), Ł. Skorupski (Bologna)

Obrońcy:

J. Bednarek (Southampton), B. Bereszyński (Sampdoria), M. Cash (Aston Villa), P. Dawidowicz (Hellas), J. Kiwior (Arsenal), K. Piątkowski (Kasimpasa), M. Skrzypczak (Jagiellonia), M. Wieteska (PAOK)

Pomocnicy:

M. Bogusz (Cruz Azul), P. Frankowski (Galatasaray), J. Kamiński (Wolfsburg), J. Moder (Feyenoord), J. Piotrowski (Łudogorec), B. Slisz (Atlanta), S. Szymański (Fenerbahce), K. Urbański (Monza), D. Marczuk (Real Salt Lake)

Napastnicy:

A. Buksa (Midtjylland), R. Lewandowski (Barcelona), K. Piątek (IBasaksehir), K. Świderski (Panathinaikos)

