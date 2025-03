Atletico - Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego! 22. bramka w tym sezonie [WIDEO]

Hiszpanie tego są pewni. Przed meczem Barcy z Atletico wyliczyli to Szczęsnemu bardzo dokładnie: „Dwie nieistotne”

Szalony hit La Liga! Lewandowski dał sygnał do ataku. "Duma Katalonii" wygrywa z Atletico

W 70 min. na 2:0 dla gospodarzy podwyższył Norweg Alexander Sorloth, dla którego było to jedenaste trafienie w sezonie. Ale Lewandowski ma już dokładnie dwa razy więcej. Dwie minut po golu Sorlotha, do przodu z piłka ruszył Inigo Martinez. Wrzucił piłkę w okolice pola karnego, a tam Lewandowski sprowadził ją do ziemi i kapitalny strzałem lewą nogą pokonał Oblaka.

Bramka „Lewego”dodała animuszu jego kolegom, bo 6 minut późnej był już remis 2:2. Jeszcze przed golem Lewandowskiego trener Hansi Flick dokonał dwóch zmian, wprowadzając na boisk Erika Garcię i Ferrana Torresa. Ten drug, zazwyczaj będący zmiennikiem "Lewego dołączył do niego jako drugi napastnik. Znakomicie zachował się w 78. min., gdy Raphinhia wrzucił piłkę bardzo mocno przed bramkę rywali, a tam Torres dotknął ja głową nie dając szans Oblakowi, a Flick mógł w geście radości wyrzucić ręce w górę.

