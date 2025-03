i Autor: Cyfrasport Jonatan Braut Brunes

Co za seria Medalików

Raków wybił Legii marzenia o tytule, ale o wynik drżał do końca. Warszawski zespół potrafił się podnieść [WIDEO]

Piłkarze Rakowa nie zatrzymują się. Tym razem poradzili sobie z Legią, która przyjechała pod Jasną Górę podbudowana awansem do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Częstochowianie wygrali 3:2 w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ten sposób wybili stołecznej drużynie marzenia o tytule. Tyle że Legia walczyła do końca i potrafiła się podnieść po stracie trzech goli. Dla ekipy Medalików to już piąte zwycięstwo z rzędu. Gospodarze potwierdzili, że w tym sezonie interesuje ich wywalczenie mistrzostwa Polski.