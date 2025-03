Ivi Lopez Raków ożywi i Vladana Kovacevicia zadziwi? Hiszpan szykuje się na gwiazdę Legii, da radę go zaskoczyć?

Damian Kądzior z czerwoną kartką za faul na Jakubie Jezierskim

Zaczęło się obiecująco dla Śląska. Na pole karne dośrodkował Tommaso Guercio, a z jego podania skorzystał Aleksander Paluszek i na wślizgu, z bliska skierował piłkę do siatki. Radość wrocławskiej drużyny trwała krótko, bo Guercio sfaulował na polu karnym Damiana Kądziora. Po analizie VAR sędzie podyktował jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Piotr Wlazło. W końcówce pierwszej połowy Damian Kądzior został ukarany czerwoną kartką. Prowadząc piłkę sfaulował Jakuba Jezierskiego.

Zmarnowany rzut karny kapitana, a potem trzy gole po przerwie

Na początku drugiej połowy Śląsk stanął przed szansą na kolejnego gola. Tym razem arbiter podyktował jedenastkę za faul Piotra Wlazło na Arnau Ortizie. Jednak kapitan Petr Schwarz okazał się pechowcem. Po jego uderzeniu piłka trafiła w słupek bramki Jakuba Mędrzyka. Wrocławianie wykorzystali jednak grę w przewadze, a trzy bramki zdobyli w ostatnich dwudziestu minutach. Dobijanie Stali rozpoczął Aasad Al-Hamlawi, który trafił do siatki po uderzeniu piłki głową. Zrehabilitował się także Schwarz, a wygraną przypieczętował rezerwowy Burnak Ince. Dla Śląska to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Mimo triumfu wrocławianie wciąż zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Stali ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Dla mielczan to piąty z rzędu mecz bez wygranej i trzecia porażka z rzędu.

Piłkarze Śląska mają w końcu powód do zadowolenia. Pokonali na wyjeździe 4:1 Stal Mielec w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wpływ na wynik meczu miała sytuacja z pierwszej połowy, gdy sędzia pokazał czerwoną kartkę dla pomocnika gospodarzy. Po przerwie wrocławianie wykorzystali grę w przewadze, strzelając trzy gole.

Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1:4

Bramki:

0:1 Aleksander Paluszek 9. min, 1:1 Piotr Wlazło 12. min (karny), 1:2 Assad Al-Hamlawi 72. min, 1:3 Petr Schwarz 77. min, 1:4 Burak Ince 90. min

Żółte kartki:

Tommaso Guercio, Rafał Leszczyński, Arnau Ortiz, Jose Pozo (Śląsk Wrocław)

Czerwona kartka:

Damian Kądzior (Stal)

Sędziował: Damian Kos. Widzów: 3 612

Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Marvin Senger (85. Bert Esselink), Mateusz Matras, Piotr Wlazło - Alvis Jaunzems (85. Fryderyk Gerbowski), Maciej Domański (77. Pyry Hannola), Matthew Guillaumier, Krystian Getinger - Damian Kądzior, Jean-David Beauguel (77. Ravve Assayag), Robert Dadok (72. Serhij Krykun)

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński - Tommaso Guercio, Serafin Szota, Aleksander Paluszek (58. Aleks Petkow), Marc Llinares - Piotr Samiec-Talar (84. Burak Ince), Jakub Jezierski, Jose Pozo (84. Tudor Baluta), Petr Schwarz, Arnau Ortiz (64. Sylvester Jasper) - Assad Al-Hamlawi (84. Henrik Udahl)

