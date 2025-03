Jakyb Sypek wykorzystał nieporadność obrońców GKS Katowice

Łodzianie poczuli zatem wielką ulgę, bo na zwycięstwo w lidze czekali ponad trzy miesiące. W ten sposób przerwali serię sześciu meczów bez sukcesu. Bohaterem łódziej drużyny okazał się Jakub Sypek. Po godzinie gry młody pomocnik oddał strzał z prawej nogi, który sprawił problemy bramkarzowi katowiczan. Dawid Kudła odbił piłkę do boku, następnie nieudolnie interweniowali obrońcy śląskiego zespołu. W efekcie futbolówka znów wylądowała pod nogami Sypka, który wykazał się precyzją i tym razem pokonał golkipera rywali strzałem z lewej nogi.

Patryk Czubak pożegnał się zwycięstwem

- Nie był to łatwy czas, ale kończy się w sposób całkiem sympatyczny - podsumował trener Patryk Czubak. - Postawiliśmy stempel na pracy, którą wykonaliśmy w ostatnim czasie. To najlepsza puenta. Dziękuję jeszcze raz piłkarzom za to, że uwierzyli. Mimo trudnych momentów byliśmy ze sobą. Wierzyliśmy w to, że możemy to dźwignąć i dzwignęliśmy. Czapki z głów - dodał szkoleniowiec, który po raz ostatni prowadził zespół. Według medialnych doniesień Chorwat Żeljko Sopić ma zostać nowym trenerem Widzewa.

