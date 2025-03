Mariusz Fornalczyk cały czas szarpie

Fornalczyk imponuje w każdym spotkaniu Korony. Jest kluczowym graczem w zespole prowadzonym przez trenera Jacka Zielińskiego. Czy podobnie będzie w starciu wyjazdowym z Zagłębiem Lubin? - Zdecydowanie się wyróżnia - powiedział Grzegorz Piechna w rozmowie z Super Expressem. - Widać, że jest w gazie. Robi dużo szumu w ofensywie, potrafi się „urwać z łańcucha”. Cały czas szarpie i rywale nie mają z nim lekko. Jest szybki, odważny i daje dużo jakości drużynie z przodu. Dobrze, że bierze ciężar gry na siebie, że ciągnie Koronę w górę tabeli. Przypomina mi Marcina Kaczmarka z mojej Korony - porównał pomocnika Scyzoryków.

Adrian Dalmau ma w sobie to coś

Były król strzelców ekstraklasy komplementuje Fornalczyka, ale także docenia napastnika Adriana Dalmau, który w dorobku ma dziewięć goli i jest najskuteczniejszym graczem Scyzoryków. Czy błyśnie w meczu z Zagłębiem? - Mam wrażenie, że mało go widać, ale zawsze coś potrafi zrobić - tłumaczył Piechna w rozmowie z naszym portale. - Cenię go, to taka perełka w Koronie. Umie odnaleźć się na polu karnym. Nie jest na nim takim rozrabiaką, jakim ja byłem, ale ma w sobie to coś - podkreślił był napastnik Korony.

